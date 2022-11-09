Россияне бросились арендовать жилье в одной стране

Turk.Estate: спрос россиян на аренду жилья в Турции вырос в 2,5 раза в сентябре

В сентябре 2022 года россияне бросились снимать жилье в Турции — спрос на аренду недвижимости оказался рекордным и вырос в 2,5 раза по сравнению с августом. Такие данные приводят аналитики профильного портала Turk.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в первый месяц осени от россиян поступило на 144,24 процента больше запросов об аренде квартир и домов, чем в последний месяц лета. Это рекордный всплеск интереса за последние несколько лет — предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в январе 2019 года.

Спрос вырос и относительно сентября 2021-го — число обращений оказалось выше на 252,32 процента. В целом за девять месяцев 2022-го интерес россиян к аренде жилья в Турции увеличился 112,95 процента относительно результатов аналогичного периода в 2021-м и на 255,15 процента — по сравнению с 2020-м. Экспертов портала Turk.Estate отметили, что в сентябре – октябре 2022 года самыми популярными локациями для аренды жилья в Турции у россиян были Алания, Анталья и Мерсин.

Рекордный всплеск интереса россиян к жилью случился и на Кипре. В сентябре спрос на покупку недвижимости на острове вырос на 37,13 процента, став максимальным показателем с июня 2021 года. Однако, несмотря всплеск интереса к жилью на Кипре, по числу запросов сентябрь текущего года уступает аналогичному месяцу годом ранее — относительно этого периода спрос сократился на 32,52 процента.