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21:45, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter

Маск убрал из Twitter пометку «официальная», которая появлялась у аккаунтов ведомств и СМИ
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что убрал функцию в социальной сети, которая была введена несколько часов назад. Об этом он написал в ответ на публикацию одного из пользователей.

В среду, 9 ноября, у ряда аккаунтов, принадлежащих известным лицам, ведомствам или СМИ, начала появляться пометка в виде надписи «официальная»​.

«Я только что убил ее [функцию]», — написал предприниматель. Маск ранее также сообщил, что в компании планируют «сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает».

Ранее Илон Маск заявил в своем аккаунте, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Предприниматель подчеркнул, что в этом и заключается миссия соцсети.

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Марина Совина
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