Погода помогла Украине рекордно отложить отбор газа из хранилищ

Украина начала сезон отбора газа из хранилищ в рекордно поздний срок

Сезон отбора газа из хранилищ на Украине начался в рекордно поздний срок — 7 ноября, сообщила компания-оператор газохранилищ страны «Укртрансгаз».

«Старт сезона отбора 2022-2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. Сейчас отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов», — заявили в компании.

Отложить начало отбора стране помогли общее снижение энергопотребления, благоприятные погодные условия и повышение интереса к закачке газа в украинские хранилища со стороны компаний-нерезидентов. При этом в «Укртрансгазе» отметили, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона.

«Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и самая тяжелая зима в истории независимой Украины. Однако к работе, как всегда, готовы и сделаем все от нас зависящее, чтобы в домах, приютах, больницах, школах и садиках Украины было тепло», — заверил глава компании Сергей Перелома.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Он выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться газовыми хранилищами страны, чтобы запастись углеводородами и таким образом защититься от дефицита и роста цен на газ зимой.