Стало известно о согласовании новой структуры правительства на Украине

ТАСС: президент Украины Зеленский и кабмин согласовали новую структуру правительства

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с кабмином республики решил согласовать новую структуру правительства страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Известно, что в стране оставят 14 министерств вместо 20, а также планируют сократить число государственных служащих. Так, Министерство культуры и информационной политики и Министерство по европейской и евроатлантической интеграции станут Министерством евроинтеграции, культуры и информационной политики. Министерство экономического развития представит объединение Министерства экономики, Министерства аграрной политики и продовольствия и части Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

Кроме того, изменится название Министерства экологии, оно станет Министерством экологии и природных ресурсов. Как сообщают источники украинского издания, под изменения не подпадут МИД, МВД, Минэнерго, Минобороны и другие ведомства. Также численность сотрудников в центральных аппаратах министерств сократят с 9,2 до 2,8 тысячи.

Ранее Зеленский заявил о кадровой ревизии в Службе безопасности Украины. «Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — сказал он.