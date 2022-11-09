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09:04, 9 ноября 2022Россия

В Совфеде объяснили влияние промежуточных выборов в США на отношения с Россией

Сенатор Ковитиди объяснила, как победа республиканцев изменит отношения США и России

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса не принесет ощутимых изменений в отношения США с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Также политик отметила, что для демократов, «системно разбазаривающих» деньги американских налогоплательщиков под предлогом оказания военной помощи Украине, ближайшие два года до президентских выборов окажутся очень непростыми.

Как прогнозирует телеканал NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованным подсчетам, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов — 216.

Ранее стало известно, что украинка Виктория Спартц, публично критиковавшая Зеленского, переизбралась в палату представителей.

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Екатерина Подвигина
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