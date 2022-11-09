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14:41, 9 ноября 2022Россия

В Московском реконструировали несколько водоемов

В Московском завершили реконструкцию сразу нескольких водоемов

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Московском завершили реконструкцию сразу нескольких водоемов. Работы провели на Передельцевских прудах и ручье, а также на прудах реки Зименки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Работы прошли на каскаде Верхнего и Среднего Передельцевских прудов, Передельцевском ручье, а также на прудах на реке Зименке», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию. Например, рядом со Средним Передельцевским прудом и Передельцевским ручьем высадили растения и сделали прогулочную дорожку и лестницы. А возле прудов на реке Зименке проложили дорожно-тропиночную сеть, высадили зеленые насаждения и обновили освещение.

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Татьяна Романова
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