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20:59, 9 ноября 2022Среда обитания

В Москве упала выручка застройщиков

«Донстрой»: выручка московских застройщиков упала на 10%

Фото: Дмитрий Ермаков / «Lenta.ru»

Выручка московских застройщиков значительно сократилась на фоне снижения спроса и роста экспозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Донстрой» Евгении Колосовой.

С начала 2022 года выручка девелоперов в районах старой Москвы упала на 10 процентов относительно аналогичного периода в 2021 году, с сентября по октябрь 2022-го показатель сократился на 46 процентов. «Беспрецедентное падение. Такое падение было в локдаун», — отметила Колосова.

Наиболее значительное проседание по обороту было зафиксировано в сегментах люкс и премиум — выручка снизилась на 35 процентов. В бизнес-классе прибыль сократилась на 25 процентов, а в сегменте эконом и комфорт выросла на 8 процентов. По словам Колосовой, в последнем случае удорожание лотов компенсировало снижение числа контрактов.

При этом экспозиция новостроек в старой Москве достигла максимума за последние три года. «При сегодняшнем спросе последних двух-трех месяцев нам вот это все, не выводя ничего нового, продавать года четыре. И хороший вопрос — каким образом продолжать наполнять эскроу, получать нормальное проектное финансирование, каким образом балансировать», — добавила Колосова.

В июле сообщалось, что российские застройщики согласились продавать жилье на 15 процентов дешевле ради привлечения покупателей. 82 процента опрошенных девелоперов считают прямые скидки наиболее эффективным инструментом стимулирования спроса.

Александра Качан
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