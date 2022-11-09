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13:02, 9 ноября 2022Моя страна

В Приморском нацпарке впервые заметили волка и сняли с высоты птичьего полета

В нацпарке «Земля леопарда» в Приморье впервые заметили волка

В приморском нацпарке «Земля леопарда» впервые обнаружили волка. Животное засняли с высоты птичьего полета, ролик появился в Telegram-канале учреждения.

На кадрах видно, что взрослый волк вышел на проселочную дорогу и уверенно передвигался по ней.

Раньше волки не появлялись в нацпарке по двум причинам: из-за того, что там высокая плотность их прямого конкурента — амурского тигра, а также из-за истребления человеком в прошлом. «При этом о возвращении волков на юг Приморья говорить пока нельзя. Если в течение следующих месяцев здесь не будут замечены сородичи запечатленного зверя, можно считать, что это случайный заход волка-одиночки», — объяснили в нацпарке.

В публикации уточняется, что рядом расположены приграничные зоны Китая и Кореи. Ученые из этих стран не отмечали присутствие волков на изучаемых ими территориях, в связи с чем в «Земле леопарда» предположили, что хищник мог прийти со стороны Уссурийского городского округа.

Сергей Истомин
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