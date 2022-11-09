Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:53, 9 ноября 2022Ценности

Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

Певица Рианна снялась в кружевном корсете собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty

Фото: @savagexfenty

Американская певица и предпринимательница Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Снимки опубликованы на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость позировала перед фотографом в кружевном комплекте черного цвета, который состоял из корсетного боди из прозрачной ткани и чулок в виде шнуровки. На размещенных кадрах поп-исполнительница запечатлена лежащей на кровати с распущенными волосами и с нюдовым мейкапом.

Известно, что указанные фотографии являются промо к предстоящему показу Savage x Fenty, в котором примут участие такие звезды, как Ирина Шейк, Кара Делевинь, Джоан Смоллс, Лара Стоун, а также Прешес Ли, Лилли Сингх, Белла Порч, Рики Томпсон и другие именитые личности.

В августе сообщалось, что Рианна стала героиней рекламной съемки Savage x Fenty впервые после рождения ребенка. Певица позировала перед фотографом в ночнушке оранжевого цвета, которая оформлена глубоким V-образным декольте с вышивкой на лифах. На размещенных кадрах певица запечатлена лежащей на полу с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Антонов объяснил интерес США к войне на истощение с Россией руками украинцев
Россияне назвали предполагаемые суммы трат на осенней распродаже
Дезертир из «Азова» рассказал об убийстве раненого военного России
Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»
В Китае представили модернизированный танк VT-4
Россиян предупредили о риске дефицита некоторого алкоголя на Новый год
Главного редактора Republic объявили в розыск в России
Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья
Осужденную в России баскетболистку из США Грайнер этапировали из СИЗО в колонию
Губы девушки раздулись и изуродовали лицо после процедуры у косметолога
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.