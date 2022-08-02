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Рианна впервые после родов снялась в рекламе собственного бренда белья

Певица Рианна впервые после родов снялась в рекламе собственного бренда Savage x Fenty

Фото: @SavageXFenty

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty впервые после рождения ребенка. Соответствующая серия снимков появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость позировала перед фотографом в ночнушке оранжевого цвета, которая оформлена глубоким V-образным декольте с вышивкой на лифах. На размещенных кадрах певица запечатлена лежащей на полу с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.

Поклонники восхитились внешним видом бизнесвумен в комментариях под изображениями. «Сексуальная», «Просто вау», «Люблю тебя», «Красотка», «Выглядишь потрясно», «Обожаю Рианну», — высказывались потенциальные покупатели.

Ранее появилась информация о том, что Рианна родила сына. Отмечается, что первенец появился на свет 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя мальчика пока неизвестно. Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями.

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Майя Пономаренко
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