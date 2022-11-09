В Запорожской области заявили о риске обесточивания ЗАЭС в любой момент

Владимир Рогов заявил, что Киев может обесточить ЗАЭС когда угодно

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о риске обесточивания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в любой момент. Его слова передает ТАСС.

По словам Рогова, на данный момент станция работает в режиме холодного останова. «Ее энергоснабжение, переток тока пока идет, но в любой момент может прекратиться», — сказал он, добавив, что на ЗАЭС готовы в любой момент включить дизель-генераторы.