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06:57, 9 ноября 2022Россия

В Запорожской области заявили о риске обесточивания ЗАЭС в любой момент

Владимир Рогов заявил, что Киев может обесточить ЗАЭС когда угодно

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о риске обесточивания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в любой момент. Его слова передает ТАСС.

По словам Рогова, на данный момент станция работает в режиме холодного останова. «Ее энергоснабжение, переток тока пока идет, но в любой момент может прекратиться», — сказал он, добавив, что на ЗАЭС готовы в любой момент включить дизель-генераторы.

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Марина Совина
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