В США закрылись первые избирательные участки

На востоке США закрылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс

На востоке США закрылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, участки для голосования закрылись на Восточном побережье в некоторых округах штатов Индиана и Кентукки (2:00 по мск). Менее, чем через час закрылись участки в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Флориде.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам Республиканская партия опередила Демократическую партию на выборах в Конгресс США. Уточняется, что республиканцы заняли 220 мест в палате представителей Конгресса США.