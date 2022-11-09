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09:42, 9 ноября 2022Мир

В США закрылись первые избирательные участки

На востоке США закрылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

На востоке США закрылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, участки для голосования закрылись на Восточном побережье в некоторых округах штатов Индиана и Кентукки (2:00 по мск). Менее, чем через час закрылись участки в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Флориде.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам Республиканская партия опередила Демократическую партию на выборах в Конгресс США. Уточняется, что республиканцы заняли 220 мест в палате представителей Конгресса США.

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Анастасия Заикина
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