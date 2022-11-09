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19:17, 9 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области

Президент Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно изданному указу, будут учреждены Долматовская и Голопристанская военные администрации в Скадовском районе, а также Крестовская и Каховская в Каховском районе.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал начать отвод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Необходимость таких действий мотивирована непрекращающимися обстрелами города и его окраин со стороны Вооруженных сил Украины.

Об установлении полного контроля над Херсоном российские военные сообщили 14 марта 2022 года.

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Алевтина Запольская
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