Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области
Президент Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно изданному указу, будут учреждены Долматовская и Голопристанская военные администрации в Скадовском районе, а также Крестовская и Каховская в Каховском районе.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал начать отвод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Необходимость таких действий мотивирована непрекращающимися обстрелами города и его окраин со стороны Вооруженных сил Украины.
Об установлении полного контроля над Херсоном российские военные сообщили 14 марта 2022 года.