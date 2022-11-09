Под Угледаром погиб депутат Народного совета ДНР

Депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков погиб в бою под Угледаром

В бою под Угледаром погиб депутат Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Михаил Жуков. Об этом сообщила его коллега Елена Шишкина, передает ТАСС.

По ее словам, парламентарий погиб в бою на угледарском направлении во вторник, 8 ноября.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб 28-летний начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Отмечалось, что ранее мужчина служил в Семеновском полку, однако боевого опыта у него не было.