Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 9 ноября 2022Россия

Под Угледаром погиб депутат Народного совета ДНР

Депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков погиб в бою под Угледаром

Фото: РИА Новости

В бою под Угледаром погиб депутат Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Михаил Жуков. Об этом сообщила его коллега Елена Шишкина, передает ТАСС.

По ее словам, парламентарий погиб в бою на угледарском направлении во вторник, 8 ноября.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб 28-летний начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Отмечалось, что ранее мужчина служил в Семеновском полку, однако боевого опыта у него не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Комментарии отключены
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян
ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Обнаружены четыре новых пульсара
Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний
В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.