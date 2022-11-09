Сергей Кириенко назвал аксиому «знания — сила» реальностью

Состоялось заседание жюри просветительской премии «Знание»

В Москве состоялось очное заседание почетного жюри просветительской премии «Знание» — 2022, на котором государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также выдающиеся деятели науки, культуры и искусства определили лучших просветителей и просветительские проекты в 12 номинациях.

Далее жители России смогут выбрать лауреатов в 13-й номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» — народное онлайн-голосование пройдет с 10 ноября по 5 декабря. Имена 22 лауреатов премии станут известны 13 декабря на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце.

Заседание почетного жюри просветительской премии Российского общества «Знание» открыл первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он подчеркнул важность просветительской деятельности для современного российского общества.

«Сегодня против России развернута масштабная война: как горячая в зоне специальной военной операции, так и информационно-психологическая. И это война за будущее. Но будущее всегда строится с опорой на хорошее знание своей истории и культуры, верность своим традициям. И с этим тоже идет война — когда пытаются вычеркнуть деятелей российской культуры из мировой истории, когда пытаются подменить традиции истории. Это делается не случайно, а для того, чтобы забыть поводы для гордости, для того чтобы молодое поколение не знало своей истории — тогда ее проще подменять. В этом противостоянии, которое происходит сейчас, известная аксиома "знания — сила" становится реальностью. И то, что делают сегодня российские просветители — учителя в школах, преподаватели вузов, лекторы Общества «Знание» и наставники на производстве — это борьба за будущее», — отметил Сергей Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, Российское общество «Знание» все время своего существования не просто поддерживало традиции, бережно развивало и сохраняло память в героических страницах нашей истории, но и всегда отвечало на запрос времени.

«Так, во время пандемии коронавируса одним из основных направлений деятельности общества были вопросы борьбы, профилактики и вакцинации, а сегодня, в условиях специальной военной операции, лекторы Общества ведут активную работу на территориях Донбасса, Херсона и Запорожья. Просветительская работа во все времена имеет важнейшее значение. Неслучайно вопросам просвещения и наставничества большое внимание уделяет президент России — 2023 год в России был объявлен президентом Годом педагога и наставника, а в прошлом году по поручению президента началась "перезагрузка" Российского общества "Знание"», — добавил Сергей Кириенко.

Он также выразил признательность членам представительного почетного жюри премии. Очную защиту проектов номинантов из шорт-листа оценивали: заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и образования Валерий Фальков и другие.

Дмитрий Песков пожелал успехов Российскому обществу «Знание», а также всем номинантам, выступавшим перед членами почетного жюри.

«Много узнаю здесь нового, и хочется, чтобы эти просветители с такими горящими глазами продолжали работать и нести знание людям. Просвещение — это то, что делает общество целостным и придает ему динамику развития», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Сергей Кравцов отметил важные проекты общества.

«Российское общество "Знание" реализует много важных проектов. Мы со своей стороны поддерживаем их уже второй год, привлекаем лекторов к проведению уроков в школах. Более того, создается ГИС "Моя школа", и лучшие лекции будут там представлены. Важно, что сегодняшняя номинация и те предложения, инициативы, которые озвучены находят поддержку, а общество "Знание" позволяет талантливым людям реализовать себя», — сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал о том, что важно для просветительской деятельности в этой сфере.

«Просвещению в сфере здравоохранения необходимо больше интерактивных форматов и понятного молодежи контента. И конечно же, личного примера — просветителей, активно пропагандирующих здоровый образ жизни, стремление к долголетию», — отметил Михаил Мурашко.

Среди участников очного питчинга номинантов — 68 просветителей и проектов из 19 регионов Российской Федерации, а также восемь компаний, которые претендуют на звание лауреата в 12 номинациях. После голосования почетного жюри свой выбор в специальной, 13-й номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» могут сделать все жители России.

Народное онлайн-голосование пройдет в сообществе Российского общества «Знание» «ВКонтакте» с 10 ноября по 5 декабря — отдать свой голос за понравившегося номинанта пользователи смогут в специальном мини-приложении «Просветительская Премия "Знание"». Проголосовать в приложении зарегистрированные пользователи смогут также при переходе с сайта премии.

Просветительская Премия «Знание» — 2022 проходит при информационной поддержке Фонда Росконгресс.