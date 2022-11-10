Иранская актриса выложила фото без хиджаба в знак солидарности с протестующими

Звезда «Коммивояжера» выложила фото без хиджаба в знак солидарности с протестующими Ирана

Звезда «Коммивояжера» Таране Алидости выложила фото без хиджаба в знак солидарности с протестующими в Иране. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Иранская актриса выложила кадр, на котором она держит в руках лист бумаги с надписью «Женщина, жизнь, свобода». Эта фраза является объединяющим лозунгом протестующих, критикующих власти страны. Как сообщает Daily Mail, за фотографию артистке может грозить арест.

В 2020 году Алидости приговорили к пяти месяцам тюремного заключения за критику властей Ирана. Ее адвокат Каве Рад рассказал, что причиной послужило видео, которое Алидости опубликовала в своем Twitter-аккаунте. На нем можно увидеть, как местная полиция нравов оскорбляет, а затем нападает на женщину, которая идет по улице без хиджаба. До этого артистка также раскритиковала власти родной страны, назвав ее граждан пленниками.