Техногигант Amazon потерял 1 триллион долларов

Bloomberg: Amazon стала первой потерявшей $1 триллион компанией в мире

Крупнейший в мире игрок на рынках платформ электронной коммерции Amazon стал первой публичной компанией в мире, потерявшей один триллион долларов рыночной стоимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы избавились от рекордного количества акций Amazon на фоне публикации негативных результатов работы компании в последнем квартале. Сокращение капитализации также связано с ускоряющейся инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики, объясняет агентство.

Ожидаемая прибыль Amazon в четвертом квартале должна составить 140 миллиардов долларов, что на 15 миллиардов долларов меньше, чем прогнозировали аналитики. Хотя обычно в последнем квартале прибыль Amazon растет из-за покупок к праздникам. Сейчас же покупатели стараются сокращать расходы в условиях экономической неопределенности.

В ходе торгов 9 ноября акции американского техногиганта упали на 4,3 процента, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась до 879 миллиардов долларов с рекордного закрытия в 1,88 триллиона долларов в июле 2021 года. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса с начала года упало на 83 миллиарда долларов, до 109 миллиардов.

В целом ситуация в технологическом секторе ухудшилась из-за опасений рецессии. Рыночная стоимость пятерки крупнейших по выручке американских технологических компаний в этом году упала почти на 4 триллиона долларов. Так, еще один крупный игрок в этом сегменте, компания Microsoft, потеряла 889 миллиардов долларов после достигнутого максимума в ноябре прошлого года.

Позитивным фактором для рынка, который сократил потери в стоимости компаний, стал свежий отчет Apple, выручка которой выросла на 8 процентов, до 90 миллиардов долларов в четвертом квартале, что стало выше ожиданий аналитиков.