50 Cent высмеял откровенный наряд Мадонны и назвал ее «64-летней девственницей»

Рэпер 50 Cent высмеял Мадонну в прозрачном боди со словами «64-летняя девственница»

Американский рэпер 50 Cent вновь высмеял новый ролик поп-исполнительницы Мадонны, в котором она предстала в откровенном наряде. На эту тему он высказался в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Хип-хоп-исполнитель отреагировал на видео 64-летней знаменитости, в котором она танцевала под песню музыканта Baby Keem Vent в прозрачном боди и кружевном корсете. При этом на лицо певицы был нанесен нюдовый макияж, а волосы заплетены в несколько кос. Ее образ дополнили множество колье и цепей на шее.

«Я же говорил, что бабуля не в себе. Как девственница в 64 года», — пошутил 50 Cent, сославшись на культовую песню Мадонны Like a Virgin («Как девственница»). Подписчики согласились с мнением автора публикации в комментариях. «С ней что-то не так», «Мадонна сходит с ума», «Какой ужас», «Стыд», «Согласен с твоими словами», — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2021 года рэпер 50 Cent уже поднимал на смех фотографии певицы Мадонны в обнаженном виде. Тогда он посвятил ей два поста в своих социальных сетях, назвав снимки артистки самым «смешным дерьмом».