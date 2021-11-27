Рэпер 50 Cent высмеял обнаженные фотографии Мадонны

Американский рэпер 50 Cent высмеял обнаженные фотографии певицы Мадонны. Он посвятил ей два поста в своем Instagram-аккаунте.

Хип-хоп-артист опубликовал откровенный снимок Мадонны и назвал его «самым смешным дерьмом». В кадре можно увидеть торчащие из-под кровати ягодицы и ноги исполнительницы, на ней надеты сетчатые колготки и лакированные туфли на каблуке.

«Йо, это самое смешное дерьмо. Лол. Это Мадонна под кроватью, которая пытается прикинуться девственницей в 63 года», — написал рэпер. Позднее он также запустил челлендж, в котором предложил подписчикам сфотографироваться в такой же позе.

Ранее Мадонна раскритиковала политику Instagram, запрещающую публиковать фотографии обнаженных женских сосков, и вновь разместила снимки в откровенных образах. Первоначально 63-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она случайно оголила грудь, позируя на кровати с плетью в руках. Известно, что модераторы без предупреждения удалили ее публикацию, поскольку она нарушила правила платформы.