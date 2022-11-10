Теракт на форуме в Бердянске планировали совершить двое украинских диверсантов

За подготовку теракта на молодежном форуме в Бердянске задержаны 2 украинских диверсанта

Теракт в Бердянске на молодежном форуме планировали совершить двое членов украинской диверсионной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

По его словам, правоохранительными органами Запорожской области задержаны двое подозреваемых. Их целью были молодые активисты, добавил председатель комитета по безопасности администрации области Алексей Савин. Он указал, что планы боевиков удалось пресечь в результате оперативных мероприятий.

Ранее 10 ноября сообщалось о предотвращении теракта. Один из задержанных Олег Завгородний рассказал российским силовикам, что он с сообщниками собрали бомбы с поражающими элементами.

При задержании диверсанты оказали сопротивление. Взрывотехники исследовали изъятые у них самодельные взрывные устройства и сообщили, что они были замаскированы в пластиковые бидоны, имели направленное действие и управлялись дистанционно.

Молодежный форум в Бердянске проходил с 6 по 9 ноября.