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10:09, 10 ноября 2022Силовые структуры

Избивших до смерти россиянина братьев признали виновными

В Магадане присяжные признали виновными двоих братьев, избивших до смерти знакомого

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Магадане присяжные признали виновными 44-летнего и 35-летнего братьев в убийстве 51-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в конце ноября 2020 года родственники встретили друга на Речной улице. Между ними произошла драка, фигуранты избили жертву руками и ногами. Потерпевший, получивший травму головы и перелом ребер, скончался.

Полицейские задержали мужчин. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что в Уфе суд дал по 18 лет двум братьям за убийство мужчины черенком от лопаты и табуретом.

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Екатерина Власова
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