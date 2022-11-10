Туристы поехали праздновать «День мертвых» и умерли в арендованной квартире

Reuters: туристы из США погибли из-за отравления угарным газом на отдыхе в Мехико

Трое туристов из США погибли из-за отравления угарным газом в арендованной в Мехико квартире. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, трое друзей отправились на отдых в столицу Мексики в конце октября для празднования «Дня мертвых». Путешественники сняли жилье через сервис Airbnb неподалеку от престижного района Санта-Фе.

В начале ноября власти курортного города сообщили, что граждане США были найдены мертвыми в арендованной квартире. Генеральная прокуратура Мехико, начавшая расследование дела, выяснила, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

В Airbnb случившееся назвали «ужасной трагедией». Представители сервиса также выразили готовность сотрудничать с властями по этому делу.

Ранее в ноябре сообщалось, что на популярном турецком курорте Фетхие нашли тело туриста из Германии, пропавшего без вести более 20 дней назад. По данным местных СМИ, 27-летний мужчина покинул отель в начале октября и перестал выходить на связь.