Байден высказался о готовности работать с республиканцами

Президент США Байден заявил, что готов работать с республиканцами в Конгрессе

Президент США Джо Байден заявил, что готов работать с представителями Республиканской партии в Конгрессе вне зависимости от исхода выборов. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед журналистами в Белом доме. Трансляция выступления ведется на Youtube-канале The White House.

«Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами», — заверил он.

По мнению Байдена, американские избиратели также дали понять, что ожидают от республиканцев готовности сотрудничать с Белым домом.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.