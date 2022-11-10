Активисты прокатились голышом на круизном корабле и возмутили общественность

Активисты организовали «нудистский круиз» в Австралии и возмутили общественность

Организация Get Naked Australia организовала «нудистский круиз» в Австралии и возмутила общественность. Подробности публикует News.com.au.

По информации портала, группа активистов решила прокатиться голышом на круизном корабле по Сиднейской гавани для привлечения внимания общества к бодипозитивному движению.

Основатель Get Naked Australia Брендан Джонс на сайте группы объяснил, что целью движения является борьба с бодишеймингом и неуверенностью в себе. «Я не хочу мира, в котором люди не испытывают радость плавания в океане обнаженными из-за телесных запретов или из-за боязни осуждения», — написал он. По его словам, в следующий круиз, который запланирован на декабрь 2022 года, уже записались 125 человек.

Участники организации назвали мероприятие актом свободы и веселья, однако большое количество пользователей социальных сетей раскраивали организаторов, назвав их «бесстыдными и сумасшедшими».

«Вы не думаете о тех, кто на других лодках, о детях или о ком-то еще», «Не могу поверить, что правительство одобрило подобную неуважительную акцию», «Отвратительно, если вы называете это расширением прав, возможностей и свободой», — написали они.

Ранее в ноябре откровенная фотосессия бразильской туристки в бикини на фоне Эйфелевой башни в Париже вызвала возмущение в сети. На опубликованных в сети кадрах видно, как 24-летняя модель сбрасывает черный плащ и обнажается — под верхней одеждой было только красное бикини.