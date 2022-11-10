Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 10 ноября 2022Россия

Минобороны доложило об отражении контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об отражении контратаки ВСУ на южно-донецком направлении в ДНР

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Российским военнослужащим удалось отразить контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении неподалеку от села Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в четверг, 10 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства доложил, что на этом направлении авиация и артиллерия уничтожили до 55 украинских солдат. Кроме того, по словам Конашенкова, были подбиты один танк и две боевые бронированные машины противника.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

В Минобороны отметили, что на красно-лиманском направлении была сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении два населенных пункта в Луганской народной республике.

9 ноября ведомство отчиталось, что ВСУ попытались контратаковать на южно-донецком направлении, чтобы замедлить наступление российских войск. Тогда удалось уничтожить больше 80 военнослужащих Украины, шесть бронированных машин, три автомобиля, а также один танк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Российские крематории оценили угрозу закрытия из-за санкций
Сбросившая почти 30 килограммов певица раскрыла секреты похудения
Обстановка в московском магазине H&M попала на видео
Глава приграничного региона сообщил об обстреле сразу нескольких сел ВСУ
В Израиле предрекли изменения миропорядка из-за конфликта на Украине
Оценены перспективы параллельного импорта в России
Москвичам предрекли переход на зимний режим
В Индонезии рассказали о решении Зеленского по саммиту G20
Пригожин заявил о жестком противодействии Петербурга «ЧВК Вагнер Центру»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.