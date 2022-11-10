Минобороны доложило об отражении контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об отражении контратаки ВСУ на южно-донецком направлении в ДНР

Российским военнослужащим удалось отразить контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении неподалеку от села Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в четверг, 10 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства доложил, что на этом направлении авиация и артиллерия уничтожили до 55 украинских солдат. Кроме того, по словам Конашенкова, были подбиты один танк и две боевые бронированные машины противника.

В Минобороны отметили, что на красно-лиманском направлении была сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении два населенных пункта в Луганской народной республике.

9 ноября ведомство отчиталось, что ВСУ попытались контратаковать на южно-донецком направлении, чтобы замедлить наступление российских войск. Тогда удалось уничтожить больше 80 военнослужащих Украины, шесть бронированных машин, три автомобиля, а также один танк.