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17:39, 10 ноября 2022Путешествия

Пассажир пожаловался на занявшую его место на борту попутчицу и прослыл эгоистом

Пользователь Reddit решил занять пустые места в ряду самолета и прослыл эгоистом в сети

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Пассажир самолета, который пожаловался на попутчицу, подсевшую к нему на пустой ряд, прослыл эгоистом в сети. Своей историей он поделился на Reddit.

Как рассказал мужчина, у него был семичасовой перелет в Азию. По его словам, ему повезло оказаться единственным пассажиром в ряду — у него оставалось два свободных места, поэтому после взлета он решил пересесть с кресла у прохода на среднее и задремал. Проснулся автор поста от того, что к нему неожиданно подсела пожилая женщина — попутчица жестом показала, чтобы турист перешел на место у иллюминатора.

Пользователь Reddit признался, что был сбит с толку наглостью соседки. Он вызвал стюардесс и объяснил, что женщина заняла его место и должна уйти. Тем не менее бортпроводники встали на сторону попутчицы, заявив, что пересесть имеют право и другие пассажиры. Тем не менее турист решил не сдаваться и вести «жесткую игру»: он поставил планшет на столик соседки и начал смотреть фильмы. Через какое-то время он остался на ряду один.

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Позиция пассажира вызвала негативную реакцию в комментариях. «Если вы собираетесь ругать людей, которые не сидят на отведенных им местах, тогда следуйте своим собственным правилам», «Вы пересели — другие тоже могут так делать!», «Это был не ваш личный ряд, вы купили лишь одно место в ряду», «Вы не имеете права претендовать на все пустые места», «Действительно неприятно, но зачем так подло себя вести?» — написали они.

В августе пользователи Reddit раскритиковали другого пассажира самолета, который отказался по просьбе соседа опустить шторку иллюминатора. Мужчина заявил, что специально бронировал это место, чтобы «наслаждаться лучами солнечного света».

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Дарья Рыбак
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