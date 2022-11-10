«Газпром» оценил последствия диверсий на «Северных потоках»

«Газпром»: диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке

«Газпром» оценил последствия диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и заявил, что происшествие обострило ситуацию на энергетическом рынке. Заявление опубликовано в сайте компании.

Отмечается, что события 2022 года продемонстрировали высокую значимость ископаемого топлива для экономик стран мира, в том числе рост спроса на нефть и уголь.

«Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке», — указали в «Газпроме».

Там добавили, что дисбаланс спроса и предложения усилился из-за политических решения ряда государств отказаться от импорта российского газа. В силу этого произошло переориентирование поставок топлива на европейские рынки, что привело к нехватке энергоресурсов в других странах.

В российской компании полагают, что потребление газа в мире будет расти, к 2040 году оно может превысить уровень 2021 года на 20 процентов. Ключевую роль в этом процессе будет играть Китай.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.