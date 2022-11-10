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17:12, 10 ноября 2022Силовые структуры

Россиянину ограничили свободу на три года за использование мессенджера Vipole

В Томске россиянину ограничили свободу на три года за использование мессенджера Vipole

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Томска приговорил местного жителя к трем годам ограничения свободы за использование запрещенного мессенджера Vipole. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Россиянин признал вину и раскаялся в содеянном. Ему запретили выезжать из Томска и менять место жительства без согласия госорганов.

По данным инстанция, в 2018 году мужчина нашел в сети вредоносную программу, предназначенную для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации», и установил ее на свой компьютер. Он сделал это для того, чтобы никто не мог идентифицировать и следить за его действиями в интернете.

Фигурант пользовался программой в течение двух лет — до 2020 года.

8 апреля сообщалось, что ФСБ задержала в Ялте хакера за атаки на российские сайты по указанию украинских кураторов.

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Елизавета Новикова
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