Ученые недооценили повышение глобального уровня моря

Nature: таяние льда в Гренландии будет ускоряться в течение всего столетия

Существующие климатические модели недооценивают ускорение таяния ледников Гренландии, повышающего глобальный уровень моря. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, демонстрируют, что к концу XXI века будет потеряно больше льда, чем считали ученые.

Исследователи проанализировали данные, собранные с сети GPS-станций Северо-Восточного гренландского ледяного потока (Northeast Greenland Ice Stream — NEGIS) и объединенные с данными о высотах поверхности спутника CryoSat-2, а также провели численное моделирование с высоким разрешением. Оказалось, что истончается весь бассейн щита, и скорость потока увеличивается. Все быстротекущие ледники, через которые поток выводится в океан — Ниогальфьердс (Nioghalvfjerds isstrømmen) и Захария (Zachariae Isbræ) — отступают вглубь суши.

Потери льда происходят не только на передней части ледяного щита, но и в глубине суши, в 200 километрах от края. К 2100 году Северо-Восточный гренландский ледяной поток будет способствовать повышению уровня моря в шесть раз больше, чем предполагалось в предыдущих моделях, добавляя от 13,5 до 15,5 миллиметра к нынешней модели. Это эквивалентно вкладу всего ледяного щита Гренландии за последние 50 лет.

Отступление Захарии началось в 2004 году, после периода стабильного состояния с конца 70-х, а в 2012 году таяние привело к исчезновению плавучей (шельфовой) части ледника и ускорению течения. Хотя зима 2021-го и лето 2022 года выдались холодными, это не остановило отступление льдов, которое будет продолжаться ускоряющимися темпами в течение столетия.

Северо-восточная часть Гренландии представляет собой так называемую арктическую пустыню, где осадки в некоторых местах незначительны и составляют всего 25 миллиметров в год, поэтому ледяной щит недостаточно быстро восстанавливается, чтобы смягчить последствия таяния. Использование GPS и спутниковых данных для обнаружения подобных явлений может иметь решающее значение для изучения других уязвимых крупных ледниковых систем, таких как ледник Пайн-Айленд или ледник Туэйтс в Антарктиде.