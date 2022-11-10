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09:57, 10 ноября 2022Наука и техника

Судно на воздушной подушке «Хаска-10» подготовят к испытаниям

«Рыбинская верфь» подготовит судно «Хаска-10» к динамическим испытаниям

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Судно на воздушной подушке (СВП) «Хаска-10» готовят к проведению комплекса динамических испытаний на «Рыбинской верфи» (входит в группу компаний «Калашников»). Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что на судне проводят пусконаладочные работы установленного оборудования. СВП «Хаска-10» предназначено для круглогодичных грузоперевозок в труднодоступных районах Крайнего Севера и на мелководье арктических морей.

В пресс-службе подчеркнули, что интерес к судну на воздушной подушке с гибкими скегами проявляли «Газпром» и «Росатом». Руководство концерна «Калашников» и «Рыбинской верфи» прорабатывают вопросы, связанные с серийным производством СВП.

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Полное водоизмещение «Хаска-10» составляет 45 тонн. Судно получило два двигателя мощностью 1500 лошадиных сил каждый, которые обеспечивают максимальную скорость хода до 74 километров в час.

В сентябре стало известно, что на «Рыбинской верфи» начали статические испытания СВП «Хаска-10», которые проводят для обкатки основных механизмов судна.

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Даниил Иринин
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