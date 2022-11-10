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23:04, 10 ноября 2022Мир

В США рассказали о потере партнеров из-за политики против России

NI: США лишились поддержки Китая, Саудовской Аравии и Турции в политике против России

США столкнулись с неудачей в стремлении навязать свое мнение по вопросу конфликта на Украине. Партнеры не разделили их позицию по антироссийским санкциям, пишет журнал National Interest (NI).

Авторы материалы рассказали, что Вашингтон переживает потерю партнеров из-за политики против России. По их мнению, США лишились поддержки Китая, Саудовской Аравии и Турции в политике против Москвы. Журналисты отметили, что на сдержанную позицию этих стран Вашингтон «стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным, тем самым еще больше отдаляя эти страны».

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«Отношения Вашингтона с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией подчеркивают бестактность американской политики», — отмечается в статье.

Наибольшим ударом для США стал отказ Китая и Индии поддержать ограничения против России. Вместо того, чтобы «тонко обхаживать таких важных игроков», Вашингтон «настырно требовал» исполнения его пожеланий. В ухудшении отношений в материале обвинили американские власти, которые не проверили заранее, поддержат ли страны позицию США по санкциям против Москвы.

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Марина Совина
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