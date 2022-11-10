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16:06, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Информацию о побеге в Татарстане с полигона мобилизованного с оружием опровергли

В Центральном военном округе опровергли информацию о побеге в Татарстане мобилизованного

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) опровергла информацию о том, что в Татарстане мобилизованный с оружием сбежал с полигона танкового училища.

Газета «Вечерняя Казань» 10 ноября выпустила материал с заголовком «В Казани с полигона танкового училища сбежал мобилизованный с оружием». В нем утверждалось, что 9 ноября на полигоне танкового училища недалеко от деревни Емельяново Лаишевского района Республики Татарстан, где проходят учебные стрельбы у мобилизованных, один из мужчин якобы сбежал и забрал с собой оружие. Уточнялось, что сбежавший, предположительно, является жителем Альметьевска. Его якобы удалось задержать вечером.

Редакция при этом ссылалась на неофициальные источники, отсутствовали детали о предполагаемом беглеце. Помимо того, в материале изначально не приводились комментарии компетентных органов и ведомств.

Военный комиссариат Татарстана не сообщал о побеге военнослужащего с полигона. На официальном сайте МВД Татарстана этой информаци тоже не содержится, как и на портале Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану.

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Спустя несколько часов после публикации «Вечерняя Казань» обновила заметку и добавила в нее комментарий пресс-службы Центрального военного округа. Ее представитель в разговоре с журналистом газеты опроверг информацию о побеге мобилизованного с полигона танкового училища. Пресс-служба Центрального военного округа также опровергла эти данные в беседе с «Ъ». «Это не соответствует действительности», — сказали изданию в ЦВО.

Помимо того, в тот же день информагентство «Татар-информ» сообщило, что ему также стало известно о недостоверности информации о побеге в Татарстане с полигона мобилизованного с оружием. Издание утверждало, что на самом деле речь в истории идет «о жителе Татарстана, мобилизованном в одну из силовых структур республики, чьи подразделения постоянно находятся в зоне СВО». По данным редакции, 9 ноября на одном из полигонов в Лаишевском районе под Казанью после стрельб военнослужащий отошел от товарищей «по надобности», и, возвращаясь, заблудился. Уточнялось, что спустя пять часов его нашли.

«Никуда убегать, как выяснилось, он не собирался. В его оружии не было ни патронов, ни магазина», — говорилось в материале. «Татар-информ» также заявило, что после инцидента началась проверка с целью установить все детали произошедшего. Аналогичную информацию о заблудившемся военнослужащем 10 ноября также опубликовало издание KazanFirst. Редакция при этом ссылалась на комментарии представителей МВД.

Информация о якобы побеге в Татарстане с полигона мобилизованного с оружием распространилась главным образом в местных изданиях (1, 2, 3) и сообществах во «ВКонтакте» (1, 2, 3).

Материал о побеге также опубликовало «Ъ», которое позднее в другом материале привело и опровержение информации. Вместе с тем ряд СМИ сообщил о том, что данные о сбежавшем мобилизованном не соответствуют действительности (1, 2, 3).

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Олег Давыдов
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