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20:36, 10 ноября 2022Мир

Польша лишит кабанов контрацепции

Мэр Варшавы Тшасковский отказался от идеи контрацепции для расплодившихся диких кабанов

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал, что дикие кабаны расплодились настолько сильно, что часто селятся даже на территории города. Тем не менее власти столицы отказались от идеи индивидуальной контрацепции для животных, пишет РИА Новости.

Как пояснила заместитель директора предприятия «Городские леса» Анжелика Гацковская, применять индивидуальную контрацепцию для кабанов невозможно, так как она эффективна, только если ввести препарат большей части особей — то есть не менее 70 процентам кабанов. Власти Польши при этом пока не могут обеспечить отлов такого количества животных.

Кроме того, в Евросоюзе ограничены возможности использовать некоторые виды контрацептивов, которые могли бы стать более эффективным средством борьбы с размножением кабанов. «Это может повлиять на популяцию других диких животных. Не только млекопитающих, но и птиц, которые питаются так же, как кабаны», — пояснила замдиректора.

Самым гуманным методом ограничения численности кабанов в столице является их отстрел, считает Гацковская. Впрочем, это противоречит позиции зоозащитников — они и предложили контрацепцию.

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Виктория Кондратьева
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