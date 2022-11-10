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12:42, 10 ноября 2022Экономика

Госдума освободила от налога выплаты мобилизованным

Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты мобилизованным

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов выплаты мобилизованным.

Мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые задействованы в зоне спецоперации на Украине, а также члены их семей, освобождаются от налога и страховых взносов на полученные доходы. Не будет облагаться НДС и передача имущества: связанные с этим расходы организации будут учитывать при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Доходы, полученные в связи с прекращением договора по кредиту или займу в случае смерти участника спецоперации либо получения им инвалидности I группы, также освобождаются от НДФЛ.

Соответствующие изменения будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

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Варвара Кошечкина
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