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10:09, 10 ноября 2022Мир

Эрдоган похвалил решение Путина по Херсонской области

Президент Турции Эрдоган похвалил решение отвести войска РФ за Днепр в Херсонской области

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвалил решение лидера России Владимира Путина по отводу войск за Днепр в Херсонской области. Его слова приводит ТАСС.

«Решение России — положительное решение. Если [Путин] примет участие в [саммите] G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине], если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», — сказал он.

9 ноября власти России приказали отвести войска за левый берег Днепра в Херсонской области. Министр обороны Сергей Шойгу отдал соответствующий приказ по предложению командующего объединенной группировкой российских войск в зоне специальной операции генерала армии Сергея Суровикина.

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Виктория Кондратьева
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