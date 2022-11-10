Эрдоган похвалил решение Путина по Херсонской области

Президент Турции Эрдоган похвалил решение отвести войска РФ за Днепр в Херсонской области

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвалил решение лидера России Владимира Путина по отводу войск за Днепр в Херсонской области. Его слова приводит ТАСС.

«Решение России — положительное решение. Если [Путин] примет участие в [саммите] G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине], если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», — сказал он.

9 ноября власти России приказали отвести войска за левый берег Днепра в Херсонской области. Министр обороны Сергей Шойгу отдал соответствующий приказ по предложению командующего объединенной группировкой российских войск в зоне специальной операции генерала армии Сергея Суровикина.