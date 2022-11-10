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15:45, 10 ноября 2022Бывший СССР

На Украине оценили помощь США после выборов

Министр обороны Украины Резников заявил, что помощь США Киеву после выборов будет расти

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Большинство американцев поддерживает Украину, поэтому даже после выборов в США поддержка Киева Вашингтоном будет расти, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Его слова передает РИА Новости.

«Поддержка Украины на всем пути вплоть до победы в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет расти», — заявил украинский министр.

Резников также сообщил, что несколько раз встречался с американскими парламентариями. Он убежден, что поддержка Киева будет идти как от демократов, так и от республиканцев.

В конце октября Резников заявил, что Киев получит западные танки и истребители после того, как соответствующее решение будет принято в Вашингтоне. Он отметил, что западные страны прежде отказывались поставлять некоторые виды вооружений, которые сейчас уже передают Украине.

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Василий Мека
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