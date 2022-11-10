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20:50, 10 ноября 2022Бывший СССР

На Украине назвали число обвиненных в сотрудничестве с Россией людей

СБУ с марта обвинила в сотрудничестве с Россией свыше 700 человек

Фото: РИА Новости

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали число людей, которых с марта обвинили в сотрудничестве с Россией. Об этом на брифинге высказался представитель СБУ Артем Дехтяренко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, за восемь месяцев объявление о подозрении в сотрудничестве с российской стороной получили 700 человек. Дехтяренко уточнил, что им было предъявлено обвинение по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационистская деятельность»), которая появилась в УК в марте.

Ранее на Украине по обвинению в госизмене был задержан директор предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в поставке вертолетных двигателей в Россию.

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Георгий Нестеров
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