В российском регионе задержали мужчину за стрельбу возле школы

В Курганской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из карабина около школы

В Курганской области правоохранители задержали жителя города Щучье, открывшего стрельбу около школы №1. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, утром 10 ноября фигурант начал стрелять по машинам из карабина. При задержании россиянина оттеснили от жилых домов в лес. У него изъяли оружие.

Отмечается, что пострадавших нет, но занятия в школе отменили. Сейчас уроки в учебном заведении возобновились.