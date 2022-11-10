США заявили о планах помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО

Пентагон: США помогут Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности

Соединенные Штаты намерены помочь Украине создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны (ПВО) разной дальности, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, пишет ТАСС.

Журналисты попросили представителя Минобороны рассказать о планах США по предоставлению Украине средств ПВО и снарядов к ним. Как уточнила Сингх, американская сторона фиксирует успех некоторых систем, которые она предоставляет Киеву. «Мы, по сути, создаем — возможно, я использую здесь неудачную аналогию, — сеть систем ПВО разной дальности», — отметила она.

Заместитель пресс-секретаря добавила, что речь идет о системах ПВО Hawk и Avenger из США, системе IRIS-T (которые направляются Германией). «Все они имеют различную дальность действия, все они вносят различный вклад на поле боя, что делает ВСУ эффективными», — подчеркнула она.

