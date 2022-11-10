В Норильске около железнодорожной станции сняли на видео мелодичного ворона Жорика

В Норильске россияне сняли на видео мелодичного ворона Жорика, который, по словам очевидцев, живет около железнодорожной станции Далдыкан. Соответствующий ролик опубликован в группе «Телеканал Енисей» во «ВКонтакте».

На кадрах виден сидящий на металлической трубе ворон. Птица издает различные звуки, напоминающие мелодии. Некоторые были похожи на клекотание. В один момент ворон переместился ближе к автору видео.

«Это просто отлично! Сегодня ты поешь лучше всего. А еще как? Как свисток тепловоза покажи», — попросил птицу мужчина.

Пользователи соцсетей пишут, что ворон уже три года живет около станции Далдыкан, где подружился с некоторыми железнодорожниками.

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