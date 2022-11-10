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22:19, 10 ноября 2022Мир

Ограничение цен на российскую нефть назвали слабостью Запада

Bloomberg заявил, что ограничение цен на российскую нефть указывает на слабость Запада

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Потолок цен на российскую нефть, который планируют принять в скором времени, указывает на слабость Запада и может лишь усугубить мировой экономический спад, заявил в своей статье экономический обозреватель агентства Bloomberg Тайлер Коуэн.

По словам журналиста, ограничение цен на энергоресурс можно назвать признаком слабости. Наиболее правильным вариантом был бы полный отказ от российской нефти, считает он. «А ценовой потолок свидетельствует о том, как сильно она нужна нам и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы получить топливо», — подчеркнул специалист.

По мнению обозревателя, мера никак не сможет решить непростой экономический кризис. Особенно опасна ситуация, если предельная цена окажется слишком низкой и российская нефть вообще исчезнет с мировых рынков. «Это может существенно осложнить и без того серьезный спад в глобальной экономике», — добавил Коуэн.

Предположительно, потолок цен западные страны могут установить в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя стоимость поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет.

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Марина Совина
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