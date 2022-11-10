Племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах

МК: 42-летняя племянница певицы Зыкиной Екатерина умерла при невыясненных обстоятельствах

Племянница народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась в конце октября при невыясненных обстоятельствах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как пишет издание, женщина могла стать жертвой криминала. Близкие покойной не раскрывают подробности ее смерти. В последнее время женщина жила в небольшом доме в Пензенской области.

Издание напоминает, что Екатерина стала известна после смерти тети. На телешоу на одном из федеральных каналов женщина заявила, что брат не собирается с делить с ней наследство, полученное от певицы.

Адвокат Екатерины подтвердил изданию ее смерть, но отказался раскрыть подробности.

– Мы с Катей закончили работу в 2020 году, – сообщил «МК» Евгений Баленин. – Я знаю, что она умерла. Но не готов раскрывать детали.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина была удостоена звания Героя социалистического труда, двух орденов Ленина и Ленинской государственной премии РСФСР имени Глинки. Она скончалась 1 июля 2009 года на 81-м году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.