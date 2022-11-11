Раскрыта ситуация в ДНР на Авдеевском направлении

«Чиж» заявил, что тяжелые бои на авдеевском направлении идут в Опытного и Водяного

Тяжелые бои на авдеевском направлении идут в направлении села Опытное и Водяное. Об этом сообщил офицер 1-й Славянской бригады с позывным «Чиж». Его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции. Также мы закрепились у южного края поселка Водяное», — отметил он.

По его словам, это способствует дальнейшему продвижению к южной окраине Авдеевки и взятию ее под полный контроль.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.