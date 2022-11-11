Военный в ДНР заявил об обмене наемников на мобилизованных Киевом

Офицер в ДНР «Чиж» рассказал, что Киев в случае угрозы меняет наемников на мобилизованных

Офицер 1-й Славянской бригады с позывным «Чиж» в беседе с РИА Новости, заявил что в районе Опытного в ДНР подразделение сталкивалось с многочисленными иностранными наемниками, которые спешно отводились при обострении обстановки и заменялись мобилизованными.

«Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах, как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — сказал собеседник агентства, добавив, что встречались бойцы в основном, воюющих на стороне Киева наемников из Грузии, Польши и Чехии.

Он подчеркнул, что у украинцев есть боевой дух, стремление победить. «Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять. Мы своей цели будем добиваться», — добавил «Чиж».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, инструкторы Североатлантического альянса не только занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), но еще и становятся во главе подразделений украинской армии.