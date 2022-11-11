Реставраторов арестовали за хищение 70 миллионов рублей при работах в Кремле

В Москве реставраторов арестовали за хищение 70 млн рублей при работах в 10 башнях Кремля

Басманный суд Москвы арестовал руководителя компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и его сестру Оксану Орынчук, бывшую сотрудницу той же компании, за хищение 70 миллионов рублей во время проведения ремонтно-реставрационных работ в Кремле. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в 2018 году глава фирмы подписал контракты с ФСО на проведение работ в 10 кремлевских башнях -— Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой. После того, как владельцу фирмы перечислили аванс, из него была похищена крупная сумма. При этом его сестра, которая занималась бухгалтерией, «не могла не знать» об этом.

При этом руководитель «Петербургского Ренессанса» вину не признал. По его мнению, в мае 2019 года сам заказчик расторг контракты на сумму в 400 миллионов рублей. Бизнесмен считает, что его оговорил конкурент, который сам хотел получить контракт на проведение работ в Кремле.

Отмечается, что до задержания Иван Орынчук занимался восстановлением Мариуполя. Адвокат фигуранта просила суд избрать для него меру пресечения в виде подписке о невыезде, чтобы тот продолжил руководить рабочими в Мариуполе. Также, по словам защиты, изъятые у Орынчука во время задержания полтора миллиона рублей наличными должны были пойти на зарплаты сотрудникам в Мариуполе, так как в городе нет банков.