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22:32, 11 ноября 2022Из жизни

Юмористка отказалась вступать в новые отношения без одобрения ее собак

The Mirror: комик отказалась вступать в отношения с мужчиной, пока его не одобрят собаки

Фото: Jahnnalee Randall / Mirror

34-летняя юмористка Джаннали Рэндалл из штата Висконсин, США, отказалась вступать в отношения, пока ее собаки не одобрят нового бойфренда. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Рнэдалл, сейчас она «не заинтересована в романтических отношениях» и наслаждается своей независимостью. Однако если в ее жизни появится мужчина, то он непременно должен работать в сфере развлечений и иметь с ней общие интересы. А главное — полюбить ее собак.

Женщина живет с двумя своими собаками породы чихуа-хуа — Гизмо и Старлиной. «Я бы никогда не стала встречаться с кем-то, кто не ладит с собаками и не понимает, что Гизмо и Старлина мои дети. Они мои пушистые детишки», — утверждает комик. Ей важно, чтобы партнер понравился питомцам, иначе она раз и навсегда прекратит с ним общение. Комик уверяет, что «в любой ситуации доверится своим собакам, а не человеку».

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Рэндал посвящает Гизмо и Старлине все свободное время и регулярно появляется с ними на мероприятиях. Питомцы едят вместе с хозяйкой за обеденным столом и часто отказываются от еды, если их не кормят с ложки.

Комик потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей) на гардероб и аксессуары для своих собак. У питомцев есть собственная спальня с двуспальной кроватью и мини-парк на заднем дворе с надувными водными горками, креслами-мешками и беседкой. Кроме того, Рэндалл купила Гизмо даже миниатюрный автомобиль Lamborghini с именным номерным знаком.

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Алиса Удовик
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