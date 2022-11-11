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18:50, 11 ноября 2022Мир

Генсек ООН насмешил зрителей на климатической конференции

The Independent: генсек ООН Гутерриш насмешил зрителей на конференции COP 27 в Египте

Генсек ООН Антониу Гутерриш по ошибке получил другой текст речи на Международной климатической конференции (COP 27) в Египте, чем вызвал смех и аплодисменты аудитории. Об этом сообщает издание The Independent.

«Мир проигрывает гонку против климатического кризиса, но, благодаря вам, я надеюсь на лучшее. Вы были непреклонны в привлечении к ответственности принимающих решения лиц», — успел сказать Гуттериш перед тем, как замолчать.

Политик сделал паузу, а затем извинился за «небольшую путаницу», добавив, что ему принесли не тот текст речи. Аудитория отреагировала на это смехом и аплодисментами. Вскоре Гуттеришу принесли нужный текст.

Международная климатическая конференции (COP 27) проходила в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.

Глеб Бажуткин
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