Владелец похищенных в аэропорту Домодедово денег раскрыл их происхождение

Владелец похищенных в Домодедово 4 миллионов рублей планировал открыть магазины одежды

Владелец похищенных в аэропорту Домодедово четырех миллионов рублей раскрыл их происхождение. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает MK.RU.

По данным издания, 32-летний предприниматель рассказал, что планировал открыть несколько магазинов одежды в Московском регионе. Чтобы реализовать эту мечту, он копил сбережения с семьей несколько лет.

В Москву он прилетел из Бишкека вместе с дядей и близким другом семьи. Они прошли регистрацию, после чего бизнесмен позвонил двум товарищам, которые должны были встретить их на джипах. Когда машины подъехали, они положили в них сумки с деньгами, но вдруг появились шесть или семь незнакомцев в масках с автоматами и повалили всех на землю. После этого грабители затащили в автомобили встречающих их водителей, 57-летнего друга потерпевшего, с которым он прилетел, и скрылись.

Мужчина отметил, что фигуранты общались на чистом русском языке. А когда они положили его на землю, то предпринимателю чудом удалось успеть убрать голову и руки и не попасть под колеса. На помощь пришли сотрудники полиции, когда услышали крики жертв.

Отмечается, что вскоре похищенные люди и их машины были обнаружены на съезде с трассы А-105.

Об ограблении двух граждан Киргизии в аэропорту Домодедово сообщалось 10 ноября. Преступники отобрали у жертв сумки с наличностью. Фигуранты также угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу, и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.