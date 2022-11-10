Вооруженное ограбление в аэропорту Домодедово совершили по наводке

Ограбление в аэропорту Домодедово было спланировано и совершено по наводке

Вооруженное ограбление в аэропорту Домодедово, в результате которого граждане Киргизии лишились четырех миллионов долларов, было спланированным. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Преступление было совершено по наводке.

В МВД раскрыли детали нападения на прилетевших из Бишкека людей и встречавших их. Грабители в масках и с автоматами подстерегли потерпевших на привокзальной площади Домодедово. Они затолкали нескольких граждан в машины и увезли. Позже похищенных людей полицейские нашли в лесу.

В настоящее время полиция объявила план «Перехват» для поимки преступников.

Ранее 10 ноября сообщалось, что ограблению были подвергнуты двое граждан Киргизии. У них преступники отобрали сумки с наличностью. После ограбления преступники угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.

Пострадавшие граждане Киргизии прилетели в Москву с деньгами для покупки бизнеса.