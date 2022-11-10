Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:04, 10 ноября 2022Силовые структуры

Вооруженное ограбление в аэропорту Домодедово совершили по наводке

Ограбление в аэропорту Домодедово было спланировано и совершено по наводке

Фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ

Вооруженное ограбление в аэропорту Домодедово, в результате которого граждане Киргизии лишились четырех миллионов долларов, было спланированным. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Преступление было совершено по наводке.

В МВД раскрыли детали нападения на прилетевших из Бишкека людей и встречавших их. Грабители в масках и с автоматами подстерегли потерпевших на привокзальной площади Домодедово. Они затолкали нескольких граждан в машины и увезли. Позже похищенных людей полицейские нашли в лесу.

В настоящее время полиция объявила план «Перехват» для поимки преступников.

Ранее 10 ноября сообщалось, что ограблению были подвергнуты двое граждан Киргизии. У них преступники отобрали сумки с наличностью. После ограбления преступники угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.

Пострадавшие граждане Киргизии прилетели в Москву с деньгами для покупки бизнеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль Павловку
Покрытый тату мужчина с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность
Волочкова показала «неожиданный сюрприз» от мужчины
Сунак поговорил с Зеленским по телефону и пообещал помощь
Сыгравший Ельцина актер рассказал о кастинге в сериал «Корона»
Жена поймала игравшего в России футболиста на измене из-за чизкейка
Разработан хлопок с антибактериальным эффектом
Американский фондовый рынок резко вырос
Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.