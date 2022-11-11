Норвежская прокуратура предъявила обвинение бизнесмену Андрею Якунину

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение бизнесмену Андрею Якунину за использование дрона

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину, ранее арестованному за нарушение Закона о санкциях, который предусматривает запрет для граждан России на использование беспилотников на территории королевства. Об этом пишет газета Nordlys.

В обвинительном заключении Апелляционного суда указывается, что российский предприниматель, находясь на Шпицбергене, куда он прибыл на своей яхте «Файрбёрд», в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года неоднократно запускал в небо дрон.

Андрея Якунина задержали 17 октября в Хаммерфесте за использование дрона и проведение фотосъемки с помощью беспилотника. Норвежские власти сочли действия российского бизнесмена нарушением законодательства, в том числе требований санкций против Российской Федерации.

Также в постановлении суда отмечается, что Якунин дважды давал недостоверную информацию. В настоящее время он находится в тюрьме в Тромсё. Его заключение под стражей 3 ноября было продлено судом провинции Холугаланд до основного слушания дела, которое состоится 29 ноября.

Адвокат предпринимателя Бернт Хейберг, комментируя решение суда, отметила, что аргументация Апелляционного суда будет внимательно изучена.